خليجي 25.. شفق نيوز توثق تلقي العلاج للمصابين بتدافع جماهير المباراة النهائية (صور)

شفق نيوز/ ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، الأحداث المؤسفة التي رافقت دخول الجماهير الرياضية إلى ملعب جذع النخلة لمؤازرة المنتخب العراقي في مباراته أمام نظيره العماني في نهائي بطولة خليجي 25.

ورافق مراسلنا في ملعب جذع النخلة الكادر الطبي الخاص بالمدينة الرياضية والذي قام بإسعاف العشرات من الجماهير الذين أصيبوا خلال التدافع أثناء الدخول إلى الملعب.

وتمكن الكادر الطبي من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والذين بحسب الصور التي وثقها مراسلنا بعدسته، يبدو أن البعض منهم أصيبوا بكسور.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني مسؤول، وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً على الأقل لقي حتفه فيما أُصيب العشرات جراء التدافع الذي حصل بين الجماهير الرياضية المحتشدة قرب ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وقال إن شخصا توفي فيما أُصيب 60 آخرون بجروح جراء التدافع الذي حصل قرب الملعب بين حشود الجماهير التي تُقدر بالآلاف من الذي يسعون لحضور مباراة نهائي خليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.

وشهد ملعب جذع النخلة الذي تبلغ سعته القصوى 65 ألف متفرج حضوراً جماهيرياً غير مسبوق، فبعد أن امتلأت مدرجاته عن آخره بالجمهور كان خارج أسواره عشرات الالاف من الجماهير التي تحاول الدخول لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، ما أدى إلى تدافع فيما بينهم وتسبب بإصابات العشرات ووفاة شخص.