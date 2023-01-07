خليجي 25.. شفق نيوز تواكب استعدادات المنتخبين الكويتي والقطري قبيل لقائهما المرتقب (صور)

شفق نيوز/ باشر لاعبو المنتخبان الكويتي والقطري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، التدريبات والإحماء استعداداً للمباراة التي ستجري ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن اللاعبين القطريين والكويتيين دخلوا أرضية ملعب الميناء لإجراء الإحماء والتمرين قبيل انطلاق ثاني مباريات المجموعة الثانية التي ستنطلق في الساعة السابعة والربع مساءً.

وانطلقت منافسات بطولة خليجي 25 مساء أمس الجمعة بلقاء المنتخب العراقي نظيره العماني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، تلتها مباراة المنتخبين السعودي واليمني وانتهت بفوز السعودية بهدفين دون رد.