خليجي 25.. خمس شاشات عملاقة في البصرة لنقل المباريات الحاسمة

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الأمنية لبطولة خليجي 25 غالب الزاملي، اليوم الخميس، عن نصب خمس شاشات عملاقة في أماكن قريبة من ملعبي البصرة والميناء نتيجة الكثافة الجماهيرية الهائلة المتوقع أن تشهدها البطولة لمباريات نصف نهائي والنهائي.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الجماهير فاقت المتوقع، وتحسباً لحدوث ارباك في التنظيم للمباريات الحاسمة المتبقية، تم الاتفاق مع أمين بغداد عمار موسى، وبالتعاون مع مدير شركة الراية، على صرف خمس شاشات عملاقة جدا توضع في أماكن قريبة من ملعبي البصرة والميناء، لتشاهد الجماهير العراقية والخليجية المباريات المقبلة وتجنب حدوث أي إرباك بالجانب التنظيمي"، موضحاً أنه "بعد أن شهد الإقبال اعدادا هائلة جدا تعذر على اللجنة المنظمة استيعابها في المباريات السابقة حتى التي لم يكن طرفها المنتخب العراقي".

وأضاف انه "وبالتنسيق مع قيادة عمليات وشرطة البصرة ستباشر اليوم الكوادر الفنية بنصب الشاشات العملاقة لاكمالها وستكون جاهزة بعد غد الاثنين لمتابعة جماهيرنا العزيزة المباريات".

ودعا الزاملي، "جمهور العراق والخليج الواعين ممن لم يتسنى لهم الحصول على تذاكر الدخول لأن يتابعون المباريات المقبلة عبر الشاشات العملاقة التي باشرنا بنصبها في البصرة، وذلك من اجل انجاح البطولة وعدم حدوث أي إرباك في انسيابية دخول وخروج الجمهور، وحفاظا على الجانب التنظيمي الذي يعكس صورة إيجابية وحضارية للعراق".

وانتهى، أمس الجمعة، دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي، بنسختها الـ25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، باكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة وهم (العراق، البحرين، قطر، وعمان).

وتم تحديد الاثنين المقبل مباراتي العراق مع قطر بملعب البصرة الدولي في الساعة الرابعة والربع عصرا، وبنفس التوقيت تقام على ملعب الميناء الأولمبي مباراة البحرين وعمان.

وتأهل العراق اول المجموعة الاولى والبحرين أول المجموعة الثانية، بينما حل قطر ثاني المجموعة الثانية وعمان ثاني المجموعة الاولى.