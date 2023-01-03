خليجي 25.. خطة أمنية "محكمة" وتعزيزات داعمة من العاصمة وتطمين بشأن النزاعات العشائرية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، وضع خطة متكاملة لإنجاح بطولة خليجي 25، وفيما أعلنت وصول تعزيزات أمنية إلى المحافظة، طمأنت بشأن المخاوف من اندلاع نزاع عشائري خلال فترة البطولة.

وقال قائد العمليات، اللواء الركن علي الماجدي، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة خليجي 25 من البطولات المهمة للشعب العربي الخليجي عامة، والشعب العراقي خاصة، ونتيجة لذلك تم وضع خطة متكاملة من النواحي كافة، أمنية وخدمية وإدارية، وكل ما من شأنه إنجاح البطولة وضع في الخطة، وهي تحت اشراف محافظ البصرة، وصدر فيها أمر ديواني".

وأعلن الماجدي، "وصول تعزيزات من العاصمة بغداد من وزارتي الدفاع والداخلية إلى محافظة البصرة لتأمين البطولة، وسيتم نشر العناصر الأمنية في كل مكان بالمحافظة، كما تم تعزيز السيطرات الخارجية بالعناصر الأمنية لتسهيل مرور المشجعين من باقي المحافظات".

وعن المخاوف من اندلاع نزاع عشائري خلال فترة البطولة، أكد قائد العمليات أن "النزاعات العشائرية تراجعت بنسبة 80% في المحافظة، وهناك تعاون ملموس من قبل مواطني البصرة لإنجاح الخطة الخاصة ببطولة خليجي 25".

وبدأ توافد المنتخبات الخليجية تباعاً للمشاركة في البطولة، فيما أعلن الاتحاد العراقي عن أماكن إقامتها الفندقية، وسط اهتمام حكومي ورياضي بالبطولة التي تقام في محافظة البصرة، جنوب العراق.

وتنطلق البطولة في البصرة يوم الجمعة المقبل بمشاركة منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان وقطر والبحرين.