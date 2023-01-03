خليجي 25.. تفاصيل منح سمات دخول العراق للمواطنين العرب

شفق نيوز/ كشفت لجنة المراسم في بطولة خليجي 25، يوم الثلاثاء، عن ما اثير من تداعيات تناولتها وسائل إعلام حول عدم منح تأشيرات الدخول الى العراق لغير الخليجيين للمشاركة في البطولة المقرر انطلاقها في البصرة الجمعة المقبل.

وقال رئيس اللجنة علي الاسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "المواطنين العرب المقيمين في دول الخليج، ولديهم إقامة في تلك الدول يعاملون كالمواطنين الخليجيين الذين يتوافدون الى العراق، فيما يخص منح تأشيرات الدخول وحضورهم لبطولة خليجي 25 أسوة بالخليجيين".

واضاف، الاسدي، "اما الاخوة العرب الذين يرغبون بالدخول الى العراق من دولهم فهذا جانب آخر، إذ يتوجب عليهم اتباع الإجراءات الخاصة باستحصال الفيز وحسب القانون العراقي"، مبينا "أنهم يُعاملون كأي مواطن عربي يرغب الدخول للعراق في الأوقات الاعتيادية".

وأشار الاسدي إلى أن "الحكومة العراقية سهلت إجراءات دخول الخليجيين للعراق دعماً منها لإنجاح البطولة وفسح المجال للاخوة الخليجيين لمتابعة فرقها الكروية وهي تتنافس في البطولة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن سمة الدخول إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25 في البصرة ستكون بشكل مجاني ومباشر، للمواطنين الخليجيين.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.