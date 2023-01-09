خليجي 25.. "الأسود والأخضر" في مواجهة نارية اليوم ضمن الجولة الثانية

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الوطني العراقي "اسود الرافدين" مواجهة قوية أمام نظيره "الاخضر" السعودي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة خليجي 25.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب جذع النخلة الدولي في مدينة البصرة ، مساء يوم الاثنين ، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة والربع مساءًا بتوقيت بغداد، تسبقها مباراة تجمع المنتخب العماني مع نظيره اليمني عند الساعة الرابعة والربع على ذات الملعب.

القنوات الناقلة

وتُبث مباراة العراق ضد السعودية ببطولة كأس الخليج، عبر مجموعة من القنوات العراقية المفتوحة فضلا عن القنوات العربية التالية (Alrabiaa Sport - Alkass One HD - KSA Sports 1 HD - AD SPORTS 1 HD - Dubai Sports 1 HD - Al Iraqiya Sports HD).

تاريخ مباريات منتخب السعودية ضد العراق بكأس الخليج

ولعب منتخب السعودية أمام العراق 7 مرات من قبل، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، ولم يتعادلا في أي لقاء، وفازت السعودية مرتين مقابل 5 انتصارات للمنتخب العراقي.

مشوار العراق والسعودية في كأس خليجي 25 حتى الآن

سقط منتخب العراق في فخ التعادل مع ضيفه العماني دون أهداف في الجولة الأولى، بينما فاز المنتخب السعودي على اليمن بهدفين نظيفين متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25 برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق ضد السعودية

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: ضرغام إسماعيل - علي فايز - مصطفى ناظم - حسين عمار

خط الوسط: حسين جبار - أمير العماري - إبراهيم بايش - ريوان أمين - محمد علي عبود

خط الهجوم: علاء عباس

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي ضد العراق

حارس المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع :أحمد بامسعود - زياد الصحفي - - مشعل الصبياني - مد الله العليان

خط الوسط: ريان حامد - قاسم لاجامي - رياض شراحيلي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: مصعب الجوير - تركي العمار