خليجي 25.. المنتخب العراقي يكسر حاجز المطر ويحقق الفوز على نظيره السعودي

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي من الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى لخليجي زين 25 البصرة لكرة القدم.

سجل اللاعب ابراهيم بايش الهدف الاول للمنتخب العراقي في الدقيقة 30 من الشوط الاول وهو أول هدف يسجل للعراق في بطولة كأس خليجي 25، وفي الدقيقة 88 جاء الهدف الثاني للعراق من رأسية اسو رستم .

وشهد اللقاء امطار غزيرة ملأت ارضية الملعب صعّب على المنتخبين السيطرة على الكرة طوال مدة اللقاء مما ادى لغياب اللمحات الفنية للاعبين.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب عُمان المجموعة الاولى بالمركز الاول باربعة نقاط بفارق الأهداف عن منتخب العراق الذي حل بالوصافة ويمتلك نفس الرصيد بعد فوزه على السعودية اليوم، وجاء منتخب السعودية ثالثا برصيد ثلاث نقاط واليمن أول المودعين للبطولة بخسارتين من دون نقاط بالمركز الرابع .

ويواجه منتخب العراق في الجولة الثالثة والاخيرة نظيره اليمني ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة للمجموعة الاولى يوم الخميس المقبل، وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المنتخب السعودي نظيره العماني في نفس اليوم.