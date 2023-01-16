خليجي 25.. المدرب بينييرو: العامل التكتيكي ساعد العراق على تخطي الحاجز القطري

شفق نيوز/ أكدَ مدربُ منتخب قطر، برونو بينييرو، إن منتخب العراق استفاد من الجانب التكتيكي لتجاوز منتخب قطر والوصول الى المباراة النهائية لخليجي 25.

وقال مدربُ منتخب قطر، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أنا فخور باللاعبين لأنهم سيمثلون بذرة المستقبل للكرة القطرية، وكلنا فخر بهذا الفريق كون الفريق تجمع قبل البطولة بأسبوعين.

وأوضح بينييرو في حديثه: في النهاية حققنا هدف الاتحاد القطري بإنشاء جيل كروي واعد يستطيع أن ينافس في الاستحقاقات المقبلة.

واختتم بالقول: فريقنا يضم توليفة شبابية نعول عليها في المستقبل، وحظاً أوفر للعنابي القطري، وأقدم شكري للجمهور العراقي الغفير وشعب العراق الطيب.

يذكر أن مباراة نصف النهائي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين مقابل هدف واحد.