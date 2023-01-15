خليجي 25.. اللجنة الأمنية تضع خطتها لمباراتيّ نصف نهائي البطولة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الامنية لبطولة خليجي 25، يوم الاحد، عن الانتهاء من إعداد الخطة الخاصة بدخول وخروج الجماهير في مباراتيّ نصف النهائي ليوم غد الاثنين.

وقال رئيس اللجنة وعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، انه اجتمع اليوم بالقادة الامنيين في البصرة وتم الانتهاء من وضع الخطة الامنية لتأمين دخول الجمهور لمباراة المنتخب العراقي ونظيره القطري المقررة يوم غد الاثنين في ملعب البصرة الدولي ضمن دور نصف النهائي وكذلك مباراة البحرين وعمان على ملعب الميناء الأولمبي.

واضاف أن "فريق العمل الامني وضع خطة محكمة للسيطرة على انسيابية دخول وخروج الجمهور الكبير الذي من المتوقع ان يحضر المباراتين في ملعبي جذع النخلة والميناء الاولمبي".

واكد ان "الكوادر الفنية وبالتنسيق مع الجهات الامنية في البصرة حددت الاماكن التي ستنصب فيها الشاشات العملاقة التي تم جلبها من بغداد وستكون جاهزة للجمهور خلال الساعات القليلة المقبلة".

ودعا الزاملي الجماهير الى التعاون مع الجهات الامنية والتنظيمية لانجاح المباريات المتبقة وعدم حدوث فوضى في دخول وخروج الجمهور مما يعكس صورة غير جيدة عن التنظيم.

واعلنت اللجنة الخليجية عن اقامة مباريات نصف نهائي خليجي 25 على ملعبين منفصلين يوم غد الاثنين، الاولى تجمع العراق وقطر في ملعب البصرة في الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً، والثانية تجمع البحرين وعُمان في ملعب الميناء في الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء.