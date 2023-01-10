خليجي 25 .. الكويت تجتاز الامارات بهدف قاتل في الوقت الضائع

شفق نيوز/ تغلب المنتخب الكويتي على نظيره الإماراتي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كاس خليجي 25 الجارية احداثها في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها وكثرت اضاعة الفرص حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل الكويت الهدف الوحيد عن طريق احمد الظفيري.

وبهذه النتيجة حصل الكويت على اول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، بينما بقي منتخب الإمارات دون رصيد من النقاط.