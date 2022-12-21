خليجي 25.. العراق يوجه دعوات حضور لرئيس "الفيفا" والاتحاد الآسيوي

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، جاهزية البصرة لاحتضان خليجي 25، وتوجيه دعوات لشخصيات كروية من مختلف الدول ليحلوا ضيوفاً في البصرة.

وقال الناطق باسم الاتحاد، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التنسيق حصل مع الاتحادات الخليجية التي ستبدأ بالوصول بدأً من الثاني من شهر كانون الثاني المقبل".

وأضاف، أن "المدينة الرياضية التي ستحتضن البطولة باتت جاهزة بالكامل، وكذلك الفنادق بأنواعها التي ستقيم فيها وفود المنتخبات المشاركة وستسلم رسمياً للجنة المنظمة للبطولة".

وأشار إلى أن "الدعوات وجهت لرئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحاد الدولي وشخصيات كروية معروفة".

وأوضح الموسوي، أن "كل الامور التنظيمية واللوجستية اكتملت بالاستعانة بالخبرات الدولية بجوانب التنظيم"، لافتاً إلى أن "كل الاتحاد نسق مع الدوائر الساندة وكلها متعاونة مع الاتحاد، فضلا عن الدعم المميز لمجلس محافظة البصرة".

وكان رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرة القدم عدنان درجال التقىٰ، مساء أمس الثلاثاء، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، والوفد الخليجي في مدينة البصرة، لمتابعة التحضيراتِ الخاصّة استعداداً لاستضافةِ خليجي 25 مَطلع العام المقبل.