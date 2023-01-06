خليجي 25.. العراق يكشف تفاصيل إخفاقه في ضم لاعبيه المحترفين

شفق نيوز / كشف المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، مهدي كريم، يوم الجمعة، عن تواصله لآخر لحظة، مع المحترف في مانشستر يونايتد زيدان إقبال، وأندية كل اللاعبين المحترفين وأسباب الاخفاق في إقناعها.

وقال كريم، لوكالة شفق نيوز: "لقد تمكنا من خلال تواصل رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال بالاندية القطرية، من اقناع الشمال القطري والمرخية للحصول على خدمات ايمن حسين، وأمجد عطوان".

وأضاف: "أرسلنا دعوات لكل اللاعبين وبذلنا جهوداً كبيرة لاقناع انديتهم لا سيما زيدان إقبال، الذي رفض ناديه مانشستر يونايتد تفريغه لان البطولة خارج أيام الفيفا دي، لتفشل المحاولة لآخر لحظة، كما فشلت كل المحاولات لتفريغ واستقطاب لاعبين في الدوريات الأوربية".

وأوضح أن "الفرصة القادمة هي فرصة جيدة للاعبين الشباب لاثبات جدارتهم ووجودهم ، سيما الذين يلعبون لاول مرة في المنتخب وبمثل هكذا بطولة كبيرة ولها سمعة واسعة في المنطقة".

وتابع: "لقد خسرنا خدمات اللاعبين احمد بحيى واحمد فرحان بسبب إصابتهما قبل انطلاق البطولة، واستقرت التشكيلة على 23 لاعباً في أجندة المدرب كاساس".

وختم المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، بالقول: "هدفنا هو التتويج باللقب، لا سيما أن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تحقيق الانجاز والحصول على كأس الخليج".

وخلص إلى القول: "السعادة الحقيقية التي نراها هو تواجد المنتخبات الخليجية في البصرة والفرحة التي نراها في عيون الجمهور العراقي".

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مباراة افتتاح بطولة خليجي 25 أمام نظيره العماني المقررة اليوم في الساعة السابعة مساءً.