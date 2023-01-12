خليجي 25.. العراق يقسو على اليمن بخماسية والسعودية يودع البطولة

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، فوزا عريضاً على نظيره اليمني بنتيجة 5-0 في ختام منافسات الجولة الثالثة لبطولة خليجي البصرة 25.

وبهذه النتيجة يتأهل العراق لنصف نهائي البطولة متصدرا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متساوياً بالنقاط مع عمان الذي تأهل على حساب السعودية بعد الفوز عليه بهدفين لهدف.

وفي المباراة الأولى، انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدف واحد دون مقابل جاء برأسية مصطفى ناظم في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني سجل البديل امجد عطوان الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز النتيجة في الدقيقة 73 أيمن حسين من من ركلة جزاء نفذها بنجاح، وعاد ايمن حسين ليسجل هدفاً رابع بعدها بدقيقة واحدة، ليختتم حسين علي خماسية العراق.

وشهدت المباراة القاء حكم اللقاء الاوزبكي تاتاشيف هدفين في الشوط الثاني لمنتخب اليمن بداعي التسلل.

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب العماني على المنتخب السعودي 2-1 ضمن المنافسات ذاتها ليكون ثاني المتأهلين للدور النصف النهائي للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب العراق بينما ودع السعودية البطولة بالمركز الثالث.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل منتخب عُمان اولاً عن طريق المنذر ربيع العلوي في الدقيقة 34 وجاء هدف التعديل للسعودية في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب تركي مروان العمار، وفي الشوط الثاني أضاف عمان هدفه الثاني في الدقيقة 84 من عمر اللقاء عن طريق حارب جميل السعدي.