خليجي 25.. العراق والبحرين إلى النهائي وهذا الفريق سيخطف اللقب

شفق نيوز / انتهى دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي، بنسختها الـ25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، باكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة وهم (العراق، البحرين، قطر، وعمان).

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء عدد من المختصين بمجال كرة القدم، عن تقييمهم لمستويات الفرق الأربعة المتأهلة، وما إذا كانت هذه المنتخبات تستحق بلوغ الدور نصف النهائي، إضافة إلى توقعاتهم عن المنتخبين اللذين سيتأهلان للمباراة النهائية.

وقال لاعب المنتخب العراقي السابق، جبار هاشم، للوكالة، إن "الفرق الاربعة التي تأهلت تستحق ما وصلت إليه، وذلك لما تمتلكه من جوانب فنية من نواحٍ تكتيكية، ونوعية اللاعبين المتواجدين، الذين بإمكانهم خلق الفارق لفرقهم".

وتوقع هاشم، أن تكون المباراتان المقبلتان على مستوى عال، وتشهد تنافساً حاداً للحصول على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية، مرجحاً في الوقت نفسه، بلوغ منتخبي العراق والبحرين إلى المباراة النهائية، كونهما يمتلكان الامكانيات للوصول إلى الختام.

وأشاد لاعب المنتخب العراقي السابق، بـ"الحضور الجماهيري الذي أبهر الجميع وأعطى جمالية للبطولة، ولا سيما أن كل مباريات البطولة شهدت امتلاء المدرجات بالكامل حتى أنه لم يكن العراق طرفاً في اللقاء".

من جانبه، رأى اللاعب الدولي السابق، مدير نادي القوة الجوية أحمد خضير (باجيو)، أن "المنتخبات الأربعة المتأهلة هي التي استحقت بلوغ نصف نهائي البطولة، وما قدمه منتخب العراق من مستوى جيد وأداء تصاعدي، وكذلك البحرين المستقر في ادائه، وعمان كان نداً قوياً للمنتخبات، وقطر الفريق الفتي الشاب الذي أثبت جدارته".

وأوضح خضير، أن "الدعم الجماهيري سيكون إضافة جيدة ودافعاً مهماً لفوز المنتخب العراقي على قطر في المباراة المقبلة"، مشيدا بـ"أداء المدرب العراقي خيسوس كاساس، لإدارته المنتخب بحكمة وخلق روح التنافس بين اللاعبين وتمكنه من استخدام أدواته بشكل جيد بغية إراحة اللاعبين من مباراة لأخرى".

وتوقع أن يكون المنتخب البحريني ثاني المتأهلين للمباراة النهائية أمام العراق، وفق المعطيات ومستويات اللاعبين، مثنياً على أداء مدربه سوزا الذي كان يتعمد على "إشراك لاعبين جدد في كل مباراة ليختبرهم ويمنح الفرصة للجميع من أجل الوصول إلى قناعة بمستويات لاعبيه".

وأعرب خضير، عن أمله أن يكون اللقب عراقياً لإسعاد الجمهور الكبير وكل من ساهم في إنجاح مهمة منتخب العراقي من أعلى الهرم في الدولة إلى ما دون ذلك، وأن يكون الكأس من حصة المنتخب بعد أن غاب عن خزائنه منذ سنوات طويلة".

بدوره، قال مدرب حراس مرمى فريق نفط البصرة الحالي، وهو حارس مرمى سابق للمنتخبات العراقية، أكرم صبيح، إن "مستوى الفرق المتأهله إلى دور نصف النهائي جيد جداً، وإن جميع المنتخبات التي تأهلت تستحق من خلال المستويات التي ظهرت بها خلال مباريات المجموعتين".

وأضاف صبيح، أن "منتخب العراق سيتأهل مع البحرين للمباراة النهائية، كما سيخطف المنتخب العراقي اللقب"، مشيراً إلى أن "بطولة خليجي 25 الجارية أحداثها في البصرة هي من أجمل بطولات الخليج التي أقيمت منذ عقود مضت، وذلك للحضور الجماهيري الملفت للنظر والتنظيم الرائع".