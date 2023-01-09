خليجي 25.. الشرطة العراقية تزج بـ"لواء المهمات الخاصة" لحماية الملاعب والجمهور

شفق نيوز/ زجت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، بـ"لواء المهمات الخاصة"، لتأمين الحماية للملاعب والجمهور في بطولة كأس الخليج 25 المقامة حاليا في محافظة البصرة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مؤلفة من فوجين وسرية المهام في لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية باشرت بتأمين الحماية للملاعب والجمهور الرياضي في محافظة البصرة وفق الخطط الموضوعة وتحقيق التنظيم المتكامل للبطولة من خلال الانتشار الفعال والتفتيش الدقيق لضمان سلامة الجماهير الرياضية".

واوضحت ان "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان انسيابية حركة المشجعين إلى الملاعب التي تقام فيها بطولة كأس الخليج الـ 25 في محافظة البصرة ، وبمتابعة مباشرة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري".