خليجي 25.. الرئيس العراقي يكرم منتخب كرة القدم: فوزكم أفرحنا

شفق نيوز/ أوعز الرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، بتكريم لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، وحثهم على المثابرة داخل الملعب وأثناء التدريب لتحقيق النتائج الطيبة، وذلك ضمن بطولة الخليج العربي بدورتها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة حاليا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رشيد التقى بلاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي والإداري، وهنأهم بفوزهم المستحق وتأهلهم أولا في مجموعتهم ضمن بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

وجاء ذلك في أعقاب المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني العراقي مع نظيره اليمني، حيث أوعز رئيس الجمهورية بتكريم أعضاء منتخبنا تقديرا لجهودهم وأدائهم الرائع، وفوزهم الذي رسم الفرحة على وجوه العراقيين، وفق البيان.

وحث الرئيس اللاعبين على بذل المزيد من العطاء والمثابرة داخل الملعب وأثناء التدريب لتحقيق النتائج الطيبة التي ينتظرها العراقيون والتي من شأنها أن تعزز مكانة العراق رياضيا على الصعيد العالمي.

وأعرب لاعبو المنتخب والكادر التدريبي والإداريون عن شكرهم وتقديرهم للرئيس على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس اهتمامه بالمنتخب الوطني والحركة الرياضية بصورة عامة، والحرص على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم العراق في المحافل الدولية، وفق البيان.