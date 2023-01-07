خليجي 25.. البصريون "يبهرون" الجماهير الخليجية بمائدة طولها عشرات الأمتار (فيديو)

شفق نيوز/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخليجية العديد من مقاطع الفيديو والصور لأجواء خليجي 25 الجارية أحداثه في محافظة البصرة العراقية، وتصدر كرم ضيافة أهالي البصرة للجماهير الخليجية أبرز اهتمامات الضيوف.

واطلعت وكالة شفق نيوز على مقطع فيديو لامرأة خليجية نشرته على حسابها في تويتر تبدي إعجابها بمائدة تمتد لعشرات الأمتار أعدها أهالي البصرة في أحد المناطق العامة بالمدينة لاستضافة الجماهير الخليجية التي رافقت منتخباتها.

وعلى الرغم مما عُرف به العراقيون بأنهم من أكرم الشعوب مع الضيوف والأجانب وفقاً لبيانات واستطلاعات أجرتها مؤسسات دولية، إلا أن البصريين أظهروا كرماً مبالغاً به في بطولة خليجي 25 حيث بادر العديد من شيوخ العشائر والمواطنين إلى فتح بيوتهم لاستقبال الجماهير.

وانطلقت مساء الجمعة بطولة كأس خليجي 25، في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في دولة العراق للمرة الأولى بعد غياب طويل.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، حيث كانت المرة الأولى عام 1979 في بغداد.