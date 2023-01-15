خليجي 25 .. البصرة تعطل الدوام الرسمي في نصف النهائي غدا

شفق نيوز/ قررت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الرسمية في المحافظة يوم غد الاثنين، وذلك لانسيابية حضور المشجعين إلى مباراة نصف النهائي ضمن بطولة الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تقرر أن يكون يوم غد الإثنين عطلة رسمية لحضور المشجعين إلى ملعب المدينة الرياضية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني العراقي نظيره القطري، عند الساعة الرابعة والربع من عصر يوم غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة "خليجي زين بصرة 25" في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة).