خليجي البصرة ينعش ذي قار ويملأ فنادقها

شفق نيوز/ أفادت سياحة ذي قار، اليوم السبت، بأن انتعاشا اقتصادياً طال المحافظة إثر مجيء أعداد من جماهير بطولة خليجي 25 التي تحتضنها مدينة البصرة المجاورة جنوبي العراق.

وقال مدير قسم سياحة ذي قار اسعد القرغولي لوكالة شفق نيوز، إن فنادق المحافظة امتلأت منذ يومين، بالمشجعين القادمين من محافظات اربيل ونينوى وبقية المناطق الشمالية، وذلك بعد امتلاء فنادق البصرة، مشيرا في ذات الوقت إلى وجود سياح من الخليج قدموا لزيارة المدن الأثرية بذي قار، خاصة من الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع اقامة خليجي 25 في البصرة.

وبين القرغولي، أن دائرته شددت على أصحاب الفنادق بالالتزام التام في الأسعار المحددة وعدم رفعها، أو استغلال انطلاق بطولة الخليج وامتلاء الفنادق هناك في البصرة.

وتضم محافظة ذي قار، والتي تبعد نحو 200 كم عن البصرة، خمسة فنادق ذات خمس نجوم هي "الزيتون سومريون، كوديا، اور، زمزم".

وفي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، المجاورة لذي قار والبصرة، أيضاً، ذكر سكان محليون أن اعداداً من المشجعين زاروا المحافظة، قادمين من البصرة، لغرض السياحة والتجول.

وتشهد مدينة البصرة "مستضيفة بطولة كأس الخليج"، تزايدا كبيرا في إقبال الجماهير الخليجية لحضور مباريات "خليجي 25"، مما جعل الفنادق تمتلئ بالكامل.