خليجي البصرة.. تعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ أعلنت الجهة المنظمة لبطولة خليجي 25 في البصرة، عن القنوات الناقلة للبطولة، حيث يتم بث مباريات كأس الخليج العربي 2023 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: منتخب العراق، منتخب السعودية، منتخب عمان، منتخب اليمن.

بينما تضم المجموعة الثانية، كلا من: منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب قطر، منتخب الإمارات.

وتقام في الجولة الأولى يوم الجمعة 6 كانون الثاني، على استاد البصرة الدولي بين العراق وعمان .

وفي نفس اليوم يلاقي السعودية اليمن ضمن المجموعة ذاتها الجمعة في 6 كانون الثاني على استاد البصرة الدولي.

يذكر أن منتخب البحرين كان قد حقق لقب البطولة في نسختها الأخيرة على حساب المنتخب السعودي، بعد فوزه في المباراة النهائية للنسخة التي أقيمت في قطر عام 2019 بهدف دون رد.