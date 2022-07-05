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"خليجي البصرة".. اجتماع عراقي لبحث التجهيزات والتأشيرات

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-05T10:58:42+0000
"خليجي البصرة".. اجتماع عراقي لبحث التجهيزات والتأشيرات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم الثلاثلاء، عن عقد اجتماع لمناقشة استعدادات استضافة بطولة كأس الخليج العربي 25، المقرر  إقامتها في البصرة مطلع شهر كانون الثاني 2023.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزيرها عدنان درجال عقد، اليوم، اجتماعا مع مديري دوائر الوزارة لبحث استعدادات استضافة العراق للبطولة، مبينة أن الإجتماع تناول إستعراض كافة الاستعدادات المتعلقة بالبطولة، والترتيبات الخاصة بالملعبين الرئيسيين لإستضافة منافسات البطولة، فضلًا عن ملاعب التدريب، وكل ما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بالمباريات، واستقبال الجماهير، وفنادق الإقامة، والإعاشة، وإجراءات الوصول، بدايةً من المطار ثم الفنادق والملاعب وحتى المغادرة، والنقل التلفزيوني.

وبحسب البيان، فقد نوقشت الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات للدول المشاركة وجماهيرها، وكيفية تحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية.

وأشار  الوزير درجال إلى الدعم الذي يقدمه رئيس الوزراء العراقي والحكومة بوزاراتها كافة لوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامجها الخاص بإستضافة البطولة، والأمور الواجب توافرها.

واضاف أن الاجتماعات ستكون في انعقاد مستمر، وهناك مناقشات دائٔمة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الساندة قبل بدء البطولة، مؤكدًا عزم الجميع لتحقيق نجاح وتفوق العراق فى إستضافة البطولة الأهم خليجيًا.

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