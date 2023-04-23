خلل في الإنارة يتسبب بتغيير توقيت مباراة من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي دهوك يوم الأحد، عن تغيير وقت مباراة دهوك والطلبة ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الممتاز.

وقال عضو المكتب الإعلامي لنادي دهوك هافال البريكفاني لوكالة شفق نيوز؛ "لقد تقرر تغيير وقت المباراة من ساعه 10.00 مساء الى ساعه 3.15 بسبب وجود خلل في إنارة ملعب دهوك".

واوضح ان "ادارة دهوك تلقت كتاباً من اتحاد الكرة يدعو ناديي دهوك والطلبة لتهيئة امورهما بعد تغيير موعد المباراة".

وبين أنه "من الصعب أن يكون النقل التلفزيوني من دون وجود انارة ولأجل ذلك تم تغيير الموعد للوقت الجديد".

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم أصدرت جدولا خاصاً بمباريات الجولة 25 وحددت العاشرة مساءً موعدا لمباراة فريقي دهوك وضيفه الطلبة على ملعب الأول.

ويحتل الطلبة المركز الخامس بعد انتهاء الجولة 24 برصيد 40 نقطة بينما يحتل دهوك المركز السادس برصيد 36 نقطة.