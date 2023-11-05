خلف يستقيل من تدريب الطلبة والإدارة تتعاقد رسمياً مع أحمد صلاح

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الطلبة الرياضي، يوم الأحد، عن قبول استقالة مدرب فريقها الكروي أحمد خلف، وتعاقدت مع مدرب جديد.

وقال أمين سر النادي باسم جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تعاقدت رسمياً مع المدرب الجديد أحمد صلاح وتم الاتفاق على بنود العقد والتفاصيل كافة".

وأكد أن "صلاح سيقود الفريق في أول وحدة تدريبية له اليوم، وقد وفرّنا له كل وسائل النجاح"، مضيفاً "صلاح مدرب كفوء بإمكانه تغيير مسار الفريق نحو الأفضل بعد الإخفاقات التي تعرض لها الفريق بمستهل مشواره في دوري المحترفين".

ولفت جمال إلى أن "الإدارة شكرت أحمد خلف لما بذله من جهد في إعداد الفريق رغم أن الحظ لم يحالفه في المباريات السابقة في الدوري".

وكان أحمد خلف قدم استقالته من قيادة الطلبة بعد الخسارة أمس أمام نفط ميسان 0-4 بدوري نجوم العراق.