خلف وخليل يفوزان بعضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، الانتخابات التكميلية للمقعدين الشاغرين في عضوية المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بتصويت أعضاء الجمعية العمومية.

وبعد إجراء عملية التصويت فاز العضوين عبد السلام خلف رئيس اتحاد التجديف، وإبراهيم خليل رئيس اللجنة الاولمبية الفرعية في محافظة الانبار.

وكان عضوا المكتب التنفيذي السابقين جميل العبادي رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، وعادل عيدان رئيس اتحاد الكراتيه قدما استقالتهما في وقت سابق من عضوية المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وسبقت الانتخابات التكميلية للعضوية، انتخابات النواب الثلاث لرئيس اللجنة الأولمبية والتي أسفرت نتائج الانتخابات بعد تصويت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية عن فوز عقيل مفتن رئيس اتحاد الفروسية بمنصب النائب الاول، وسمير الموسوي رئيس اتحاد الجودو بمنصب النائب الثاني، وزياد حسن رئيس اتحاد المبارزة بمنصب النائب الثالث.