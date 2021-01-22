خلفاً لفرحان.. نفط ميسان يكشف أبرز اسم لتدريب الفريق

شفق نيوز/ كشف ادارة نادي نفط ميسان، اليوم الجمعة، عن أبرز الأسماء المطروحة لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، خالد الازيرجاوي لـ"شفق نيوز"، إن "إدارة النادي كانت تحضر لاجتماع يوم غد لمناقشة وضع ونتائج الفريق خلال المباريات الماضية، الا ان الكابتن رزاق فرحان استبق الأحداث جميعها وقدم استقالة من تدريب النادي، حيث سيتم التصويت عليها في اجتماع غدٍ بنسبة 100%".

وأضاف، أن " فرحان لو كان قد حقق انتصارات في مباراته الأخيرة، لكانت الإدراة قد رفضت استقالته". وبين الازيرجاوي، أن" اجتماع يوم غد سيحدد مدرب الفريق لقيادته في الجولات المقبلة "لافتا إلى أن" أبرز الأسماء المطروحة حاليا لتدريب الفريق، هو المدرب الكروي، عبدالغني شهد، خاصة وان الأخير لم يتوصل لاتفاق مؤخرا مع إدارة الميناء ".