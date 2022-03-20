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خلال 48 ساعة.. شكوى العراق على طاولة محكمة "كاس" الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-20T20:14:39+0000
خلال 48 ساعة.. شكوى العراق على طاولة محكمة "كاس" الدولية

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة العراقي، رئيس اتحاد كرة القدم، عدنان درجال، يوم الأحد، أن شكوى العراق لمحكمة "كاس" الدولية، ستقدم خلال 48 ساعة المقبلة.

وأوضح درجال، خلال حديث اطلعت عليه لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد رفع شكوى في محكمة كاس على قرار الاتحادين الدولي والآسيوي يوم 16 من الشهر الحالي، والذي قرر بموجبه نقل مباراة العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم 24 من هذا الشهر إلى السعودية".

وأضاف أن "الاتحاد اجتمع بكامل أعضاءه وتم اتخاذ القرار بالاجماع لرفع شكوى في محكمة كاس الدولية ضد قرار الاتحادين الدولي والاسيوي".

وأشار درجال، إلى أن "الاتحاد قرر رفع طلب إلى الاتحادين الدولي والآسيوي لنقل مباراة العراق وسوريا من الامارات لبلد محايد أسوة لما تقرر بنقل لقاء العراق والامارات للسعودية، كون المباراة مهمة ومصيرية، تحدد من يحصل على البطاقة الثالثة".

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