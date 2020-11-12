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خلال ودية الأردن.. استذكار 3 من أساطير الكرة العراقية غيبها كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-12T11:06:36+0000
خلال ودية الأردن.. استذكار 3 من أساطير الكرة العراقية غيبها كورونا

شفق نيوز/ يستذكر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم 3 من أساطير العراق باللعبة في وقت لاحق يوم الخميس خلال مباراته الودية مع الأردن التي ستقام في العاصمة عمان.

وقال المنسق الاعلامي لمنتخب العراق هشام محمد في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب الوطني الذي سيلاقي الاردن اليوم، قرر استذكار لاعبي المنتخب الراحلين احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي".

وأضاف، "سيتم رفع قمصانهم الرياضية الخاصة التي مثلوا بها المنتخب الوطني، وذلك قبل اللقاء المباراة المقررة اليوم في الساعة السادسة مساءً".

وأشار محمد إلى أن "المبادرة جاءت بتوجيه من الهيئة التطبيعية وفاءً للاعبين الذين رحلوا بسبب كورونا".

وكان اللاعبون الثلاثة قد توفوا متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا.

ولقاء الأردن، هو الأول للمنتخب الوطني العراقي منذ ظهور تفشي وباء كورونا حول العالم في شباط/فبراير الماضي.

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