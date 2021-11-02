خلال إجتماعها بكوردستان.. جمعية القوس والسهم العربي تجدد ثقتها برئيس وأعضاء الاتحاد

شفق نيوز/ جددت الجمعية العمومية للاتحاد العربي بالقوس والسهم ثقتها برئيس وأعضاء الاتحاد العربي للعبة للسنوات الأربع المقبلة، وذلك خلال إجتماع الجمعية العامة الذي إحتضنته، اليوم الثلاثاء، مدينة السليمانية باقليم كوردستان .

وقال أمين عام الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم اسعد المشهداني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجمعية العامة أعلنت بالتزكية المطلقة تمديد عمل الاتحاد برئاسة السعودي إبراهيم الدوسري للدورة المقبلة، مبيناً ان الاتحاد العربي إتخذ أيضاً جملة من القرارات المهمة على هامش إنعقاد جمعيته العامة منها الموافقة على إنضمام ثمانية إتحادات عربية جديدة مثلت دول سوريا وموريتانيا والصومال وجزر القمر واليمن وجيبوتي والبحرين والاردن.

وأضاف المشهداني أن الاتحاد أقر أيضاً، وبالتصويت المباشر، إقامة ثلاث بطولات في العام 2022 المقبل، كما تمت الموافقة أيضاً على إقامة نهائيات كأس العرب بالقوس والسهم قبل أولمبياد باريس العام المقبل.

وأشار المشهداني إلى أن إحتضان هكذا إجتماعات يعد مؤشراً إيجابياً على أن العراق قادر على إستضافة الفعاليات والأنشطة والاجتماعات العربية والآسيوية واقامة البطولات الدولية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد العراقي سيعمل جاهداً على إستضافة كبرى البطولات في المستقبل القريب.

يذكر ان ثمانية عشرة رئيس إتحاد عربي للقوس والسهم شاركوا في إجتماع الجمعية العمومية في السليمانية مثلوا دول سوريا وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والاردن وفلسطين والسعودية واليمن وقطر والبحرين والامارات بالاضافة للعراق.