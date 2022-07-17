خلال الأسبوع.. اجتماع حاسم لاتحاد الكرة العراقي لتحديد ملامح الدوري الكروي المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، انه سيعقد اجتماعاً مع الاندية الرياضية خلال الأسبوع الجاري للاتفاق على صيغة نهائية لآلية وشكل الدوري الكروي للموسم المقبل.

وقال عضو الاتحاد رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد سيجتمع هذا الأسبوع مع الأندية للتوصل إلى صيغة نهائية لشكل الدوري، الذي سبق أن أعلن بانه سيكون دوري محترفين للموسم 2022-2023 بدلاً من الدوري الممتاز".

وبين ان "دوري المحترفين يخضع لمعايير خاصة مرتبطة بالتراخيص الاسيوية، والاندية التي ترغب بالمشاركة في دوري المحترفين المقبل عليها ان تطبق معايير التراخيص الآسيوية بحذافيرها ليسمح لها بالمشاركة في المنافسات".

ورأى لفتة ان "تقسيم الفرق إلى مستويين اول وثانٍ، وفي حال تعذر التوصل لمشاركة العدد المستوفي للفرق الممتازة سيذهب الاتحاد لأندية المستوى الثاني التي تمتلك التراخيص".

واشار الى ان "المقررات النهائية ستتضح بعد الاجتماع المقبل مع الاندية وسيتم الخروج بنتيجة ترضي جميع الأطراف".

وتابع لفتة "اتحاد كرة القدم سيشكل لجنة خاصة بدوري المحترفين لتضع المعايير الخاصة بالدوري وعدد الأندية التي تمتلك الرخصة الاسيوية للمشاركة في الموسم المقبل".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن عن تنظيم دوري المحترفين للفرق التي تطبق التراخيص الاسيوية في الموسم 2022-2023.