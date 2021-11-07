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خلال الاسبوع الحالي.. ناشئة العراق يخوضون وديتين ضد الإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T08:08:21+0000
خلال الاسبوع الحالي.. ناشئة العراق يخوضون وديتين ضد الإمارات

شفق نيوز/ اكد مدرب المنتخب العراقي للناشئين حسن كمال، يوم الأحد، أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الإماراتي خلال معسكره التدريبي الحالي في دولة الإمارات.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، "لقد تم تحديد موعد المباراتين خلال هذا الشهر"، موضحاً ان "المباراة الاولى ستقام في التاسع من هذا الشهر ، والمباراة الثانية ستقام في الثاني عشر من الشهر ذاته".

واشار الى ان "المنتخب اجرى تدريباته على ملاعب الإمارات وقد استفاد اللاعبون كثيراً كونه يجري تدريباته على ملاعب نظامية واسعة عكس ما كانوا يتدربون على ملاعب صغيرة وغير رسمية".

ولفت كمال الى ان "المباراتين ستكونان مهمة لفريقنا للتعرف على مستوى اللاعبين وهم يخوضون لقاءً دولياً".

واشاد مدرب المنتخب ، برئيس الوفد رحيم لفتة ومشرف المنتخب خلف جلال لبذلهما الجهد والمساعي لتذليل كل عقبات وصعوبات التي واجهت الوفد خلال المعسكر التدريبي .

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