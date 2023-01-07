خلال استقباله إنفانتينو.. وزير الرياضة يعلن استعداد العراق لتنظيم البطولات الدولية المهمة

شفق نيوز / أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، يوم السبت، استعداد البلاد لتنظيم البطولات الدولية المهمة على أرضه.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع المبرقع وإنفانتينو، على هامش حضور الأخير حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الوزير العراقي، لرئيس (فيفا)، إن "العراق يمتلك بنى تحتية رياضية هي الأفضل في المنطقة من ملاعب وفق مواصفات عالمية إلى جانب ملاكات إدارية أصبح لها الخبرة في إدارة البطولات، إضافةً إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الدولية بهذا الجانب، وهو ما يشجع العراق في المستقبل القريب، على تنظيم بطولات دولية على مستوى عال منها نهائيات الأمم الآسيوية".

من جانبه، أكد انفانتينو، أن "ما لمسه خلال حفل الافتتاح والحضور الجماهيري المبهر، يؤكد حب هذا البلد لكرة القدم فهو جمهور محب للحياة ويستحق الأفضل"، مضيفاً أن "كرة القدم مصدر السعادة وهي تمنح الأمل لكثير من الناس، وأن امتلاء المدرجات والأجواء الرائعة في البصرة هي خير دليل على ذلك".

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن "هذه البطولة ستكون البوابة لتضييف بطولات مقبلة ضمن أجندة الفيفا مقدماً تهانيه لوزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم على الجهود التنظيمية المميزة، لإظهار البطولة بأفضل صورة".