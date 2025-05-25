خلال اجتماع "الكونجرس".. عراقي يُكرّم بـ"دبوس القيادة الرياضية الآسيوية"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الأحد، منح الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى، زيدون جواد محمد، جائزة دبوس القيادة الرياضية الآسيوية لعام 2025 في حدث رياضي مميز، تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته الجليلة في تطوير رياضة ألعاب القوى على مستوى آسيا طوال 12 عامًا.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق ينوز، فقد جاء هذا التكريم خلال اجتماع الجمعية العمومية (الكونجرس) الآسيوي، الذي عُقد اليوم، على هامش بطولة آسيا لألعاب القوى بنسختها الـ26 المُقامة حاليًا في مدينة جومي الكورية الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن هذا التكريم يندرج كإنجاز إداري جديد يُضاف إلى سجل الاتحاد العراقي لألعاب القوى.

وأضاف البيان، أن زيدون يعد أحد أبرز القيادات الرياضية المؤثرة في آسيا، بفضل موقعه كعضو ومقرر اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى وعضو اتحاد غرب آسيا ورئيس لجنته الفنية.

وأشاد الاتحاد الآسيوي خلال الحفل بالدور الكبير الذي لعبه زيدون في تطوير ألعاب القوى آسيويًا، عبر مشاركته الفاعلة في وضع الاستراتيجيات الفنية وتنظيم البطولات، فضلًا عن دعمه المستمر للرياضيين والكوادر التحكيمية والإدارية في العراق والقارة.

من جهته أعرب زيدون جواد عن فخره بهذا التقدير، مؤكدًا أن "الجائزة تُكرّم جهود فريق العمل العراقي والآسيوي بأكمله"، ووعد بمواصلة العطاء لرفع راية العراق رياضياً.

ونوه البيان، إلى أن التكريم بـ"دبوس القيادة" هو الثاني على مستوى ألعاب القوى بعد أن حصل عليه رئيس الاتحاد طالب فيصل في عام 2023 على "دبوس الإبداع" ضمن أساطير ألعاب القوى الآسيوية تكريمًا لجهوده وطروحاته في تطوير أم الألعاب، وإنجازه الرياضي المميز على القارة واختياره رياضي القرن.

وقدم جواد شكره إلى رئيس الاتحاد طالب فيصل على دعمه المتواصل لأسرة الاتحاد ودعمهم لتولي المناصب القارية والعربية وتشجيعهم على الابداع والتطوير.

واختتم البيان بالقول إن بطولة آسيا الحالية تشهد مشاركة واسعة من نخبة اللاعبين العراقيين، وسط آمال جديدة بإنجازات تحققها ألعاب القوى العراقية على الخريطة الآسيوية.