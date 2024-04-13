"خلاف على مقر الإقامة" يؤجل مباراة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تأجيل مباراة الناصرية والكرمة إلى يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، بدلاً من إقامتها اليوم، نتيجة إشكالية رافقت وفد النادي الضيف في مقر إقامته بمحافظة الأنبار.

وطرد وفد نادي الناصرية عند الساعة الواحدة فجراً من فندق ومطعم "كرم دليم" الذي يقيم فيه بمدينة الرمادي، من قبل الشرطة السياحية، بداعي أن الفندق قيد الإنجاز وغير جاهز للسكن، رغم أن مباراتهم كان من المقرر إقامتها عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، أمام الكرمة، لحساب الدوري العراقي الممتاز.

ودخلت عشائر الأنبار ومحافظها على خط الأزمة، واقترحوا على وفد نادي الناصرية أماكن أفضل، كما منعت العشائر والأهالي الوفد من مغادرة الرمادي، لكن دون جدوى.

وبهذا الصدد، أكد محافظ الأنبار، محمد نوري، أن نادي الناصرية ضيوفاً على أهالي المحافظة، وأن إجراء الأمن السياحي كان لغرض نقلهم إلى مكان يليق بهم، لأن الفندق غير مجاز، لكن الفريق طلب البقاء به لهذا اليوم.

هذا ومن المقرر أن تقام اليوم مباراتان ضمن مواجهات الجولة 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، تجمع فريقي عفك على ملعبه بضيفه الفهد، بينما يلتقي نادي الحسين على ملعبه ضيفه البيشمركة.