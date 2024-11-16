خلاف بين درجال وكاساس قد يعصف بتأهل المنتخب العراقي لكأس العالم

شفق نيوز/ افاد مصدر في اتحاد الكرة العراقي يوم السبت، ان خلافاً حاداً حدث بين رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومدرب المنتخب العراقي الاسباني خيسوس كاساس.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن خلافا نشب بين درجال وكاساس دفع بالمدرب الإسباني إلى التوجه لمكان اقامته وهو متوتر بداعي تهميشه.

واضاف ان سبب هذا الخلاف يعود لاجتماع عقده عدنان درجال بلاعبي المنتخب العراقي بدون وجود كاساس و دعوته للحضور.

واشار الى ان كاساس حينما حضر تفاجأ باجتماع لم يتم دعوته فيه ليغادر ممتعضاً المكان مما أحدث ذلك شرخاً بين الرئيس والمدرب.

واشار الى ان ذلك الخلاف والأجواء المتوترة ربما تنعكس سلبا على نتائج المنتخب وهذا ما لا نتمناه.