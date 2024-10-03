خلافات تضرب اتحاد الكرة العراقي وتغييب رسمي لأعضائه

شفق نيوز/ يشهد المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم انقسامات داخل مجلسه، عقب غياب عدد من الأعضاء عن الاجتماع الأخير، رغم إبلاغهم بموعد الحضور، وذلك بداعي اعتراضهم على سياسة رئيس الاتحاد عدنان درجال وتفرده في اتخاذ القرارات.

وأوضح عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد حدد اجتماعاً ثالثاً يوم السبت المقبل في الساعة 12:00 ظهراً لمناقشة جوانب تتعلق بالنشاط العام للاتحاد، بعد فشل عقد الاجتماع الأخير بسبب عدم تواجد عدد كبير من الأعضاء، سواء بعذر أو بدونه.

وأضاف بحر العلوم، أن اجتماع الأمس أُلغي بسبب عدم حضور بعض الأعضاء، وتم تحديد موعد جديد للاجتماع الدوري المقبل الذي سيعقد ظهر يوم السبت المقبل لمناقشة عدد من الملفات والمتعلقات الخاصة بكرة القدم العراقية.

فيما كشف أحد الأعضاء، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، أن بعض أعضاء الاتحاد قرروا عدم حضور الاجتماع بسبب مقاطعتهم لاجتماعات الاتحاد نتيجة تفرد رئيس الاتحاد عدنان درجال بقراراته دون الرجوع إلى شركائه في مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن درجال يتخذ قرارات فردية دون استشارتهم أو مناقشتهم، ويطلب منهم بعدها التوقيع على ما يريده، مما أدى إلى اعتراضهم على سياسته وامتناعهم عن الحضور والتوقيع والمصادقة على معظم المحاضر والتعاقدات التي يتخذها.

وأوضح المصدر، أن درجال يُقرّب أعضاءً على حساب آخرين (ناس وناس) لأنهم يوافقونه على تفرده في اتخاذ القرارات، ولا يعترضون على أي شيء يتخذه، وهذا ما لا يقبله المعترضون الذين يسعون إلى إدارة مشتركة للاتحاد.

وأكد أنهم شركاء في إدارة عمل الاتحاد وليسوا موظفين ينفذون ما يطلبه الرئيس بشكل منفرد، مشيراً إلى أن عدنان درجال لا يستطيع إقناعهم بالموافقة على قرارات شخصية يتخذها دون الرجوع إليهم كأعضاء.

وتشير المعلومات الى أن عدنان درجال قرر تغييب أربعة أعضاء عن الاجتماع بسبب غيابهم، علماً أن غياب أي عضو دون عذر لثلاث مرات يؤدي إلى إعفائه من مهمته وفق النظام الداخلي.