"خطأ مضحك".. سائق سيارة أجرة يدخل مباراة لكرة القدم (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت إحدى مباريات الدوري البلغاري لكرة القدم موقفا مضحكا خلال مواجهة فريقي سبتمبر وتسيسكا 1948 الأسبوع الماضي.

وبينما كانت المباراة تقترب من نهاية الشوط الثاني، اقتحم أرض الملعب سائق سيارة أجرة عن طريق الخطأ، قبل أن يقترب منه أحد موظفي الملعب ويشرح للسائق "الدخيل" كيفية العودة والخروج من الملعب.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة هدف لكل منهما.

وبعد 9 مباريات في الدوري المحلي، يحتل تسيسكا 1948، المركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق "سبتمبر" المركز الـ15 قبل الأخير، في جدول الترتيب (10 نقاط من 7 مباريات).

المصدر: موقع RT