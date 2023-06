"خطأ فادح" يوقف بيع قميص أرسنال الخاص بالموسم المقبل (صور)

شفق نيوز/ أوقف نادي أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي 2022-2023 بيع قمصانه الخاصة بالموسم الجديد بسبب خطأ فادح بالطباعة.

وذكر موقع givemesport البريطاني أن قميص الموسم المقبل 2023-2024 كان مصمما لتكريم الفريق الذي فاز بلقب "البريميرليغ" في نسخة 2003-2004 دون أية هزيمة، بمناسبة مرور 20 عاما على ذلك اللقب الاستثنائي.

وفاز أرسنال بلقب تلك النسخة بعدما خاض 38 مباراة حقق خلالها 26 انتصارا، بينما انقاد لنتيجة التعادل في 12 لقاء.

لكن شركة أديداس المتخصصة في المستلزمات الرياضية والمصنعة لملابس أرسنال، وقعت في خطأ فادح في طباعة القميص الجديد.

واكتفت الشركة بطباعة نتائج 32 أسبوعا فقط من ذلك الموسم على الحافة البيضاء من جانب القميص بدلا من 38، وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير "الغانرز".

Arsenal have suspended the sale of their new home shirt after a huge design mistake. https://t.co/q3RLTd38os