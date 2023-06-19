خطوة واحدة تفصل محترف جديد عن الانضمام للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أنجِزَ الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الأوراقُ الرسميّة كافة للاعب هيرنفين الهولندي "حسين علي".

ووفقاً لعُضو المكتبِ التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكُرة القدم، عُضو دائرة المنتخبات “غانم عريبي" فإن "لجنةَ اللاعبين المُحترفين قامت بإنجازِ الوثائق المطلوبة للمدافع "حسين علي" (21 عاماً)، وآخرها تسلم جواز سفره اليوم".

وأضاف عريبي إن "الخطوةَ الأخيرة التي تفصل اللاعبَ عن تمثيلِ المنتخب الوطنيّ تتعلقُ بنقلِ أوراقه من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ، كون اللاعب قد مثـّل جميعَ منتخبات الفئات السنيّة في السويد، منها المنتخبُ الأولمبيّ هناك والذي تواجد مؤخراً ضمن صُفوفه، قبل أن يعلنَ اللاعبُ رغبته بتمثيلِ منتخبنا الوطنيّ العراقي".