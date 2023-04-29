خطوة واحدة تفصل الأمانة والسفّانة للعودة إلى الأضواء

شفق نيوز/ لم يتبق سوى مباراة واحدة تفصل فريق أمانة بغداد في المجموعة الأولى لفرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، للعودة مجدداً إلى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسيلعب الفريق مباراته الأخيرة على ملعبه ضد الصناعات الكهربائية.

ويتصدر أمانة بغداد ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة ماقبل الأخيرة "21" برصيد 35 نقطة ويلحقه البيشمركة بـ 32 نقطة.

ولعب أمانة بغداد 19 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل بـ5 وخسر 4 مواجهات، سجل 24 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف.

ويحتاج فريق بغداد الذي يشرف على قيادته المدرب وسام طالب، في الجولة الأخيرة الحاسمة من دوري الدرجة الأولى إلى التعادل أو الفوز لأجل ضمان العبور للدوري الممتاز.

في السياق، تأجل حسم الفريق المتأهل للدوري الممتاز في منافسات المجموعة الثانية لفرق دوري الدرجة الأولى، للجولة الأخيرة مع بقاء "السفانة" الميناء متصدراً بفارق نقطة عن فريق "مدينة البرتقال" ديالى، ليكون موقف الفريقين المتنافسين في الترتيب، الميناء 43 نقطة، وديالى 42 نقطة.

ويلاقي الميناء في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى فريق المصافي في بغداد، بينما يلاقي ديالى فريق الناصرية في ديالى.

وفاز فريق نادي الميناء في مباراته الأخيرة في الجولة 21 على فريق الصليخ بنتيجة كبيرة 5-0، كما فاز ديالى على المرور بهدف وحيد، جاء عن طريق اللاعب علي كريم في الدقيقة 52 من عمر المباراة.