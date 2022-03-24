خطوة لبلوغ الملحق وخطوتان عن حلم المونديال.. خريطة طريق العراق إلى قطر

شفق نيوز/ أحْيا المُنتخب العراقي لكرةِ القدم، آماله في خطفِ المركز الثالث من منافساتِ المجموعة الآسيويّة الأولى المؤهل لمرحلةِ الملحق صوب مونديال قطر 2022، وذلك بعد أن حققَ فوزه الأول في التصفياتِ على حسابِ نظيره الإماراتي بهدفٍ واحدٍ دون ردٍ في اللقاءِ الذي أقيمَ بملعبِ الملك فهد الدولي في العاصمةِ السعودية الرياض، مساء الخميس، في إطارِ الجولةِ التاسعة قبل الأخيرة.

وذكر اتحاد الكرة العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنتخب الوطني يدينُ في تحقيقِ فوزه إلى لاعبِ الوسط حسين علي، المحترف في صفوف الصفاقسي التونسي، الذي تكفلَ بتسجيلِ الهدف في الدقيقة 52 من زمن المواجهةِ التي جرت ضمن الجولةِ التاسعة قبل الأخيرة والتي رفع فيها منتخب رصيده إلى 8 نقاط، على أن يواجهَ سوريا يوم الثلاثاء المقبل في ختامِ التصفيات، مع اعتماده على نتيجةِ مباراة كوريا الجنوبية والإمارات التي تجري ضمن الدور نفسه.

ويحتاجُ المنتخب العراقي، إلى الفوزِ مع تعثُر الإمارات ليصلَ الى الملحق وينهي رحلةَ المشوار الصعبة في هذه التصفيات، على أن يقابل ثالث المجموعة الثانية في حالِ خطفه المركز الثالث.

واستطاعَ المنتخب تسجيلَ أول فوز له بعد خمسة تعادلاتٍ وثلاث خسارات، وهو الفوزُ الذي تحقق بقيادة المدرب عبد الغني شهد، الذي قادَ المنتخبَ في أول مباراة رسميّة في التصفياتِ بعد أن قاده المدربان ديك ادفوكات وزيليكو بيتروفيتش.

ويتصدر منتخبُ كوريا الجنوبية المجموعة برصيدِ 23 نقطةً، يله منتخب إيران ثانياً برصيد 21، وكلاهما بلغَ مونديال قطر 2022 ، ثم منتخب الإمارات ثالثاً برصيد 9 نقاط ثم العراق رابعاً برصيد 8 نقاط، ثم منتخب لبنان خامساً بستِ نقاطٍ، وأخيراً سوريا في المركز السادس بخمسِ نقاط.