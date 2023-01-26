خطوة تاريخية.. كربلاء يتعاقد مع 12 لاعبا دفعة واحدة في الدوري الممتاز

شفق نيوز / اعلنت ادارة نادي كربلاء، اليوم الخميس، التعاقد مع 12 لاعبا ضمن فترة الانتقالات الشتوية في الدوري العراقي الممتاز، معتبرا هذه التعاقدات بأنها تجري لأول مرة في تاريخ الكرة العراقية.

وقال امين سر النادي وليد حسين لوكالة شفق نيوز إن "الادارة وبالاتفاق مع الكادر التدريبي تسعى لإستقطابات جديدة للفريق وفق ما يحتاجه المدرب وضمن رؤيته الفنية للفريق".

من جهته قال مدير اعلام نادي كربلاء مسلم الركابي لوكالة شفق نيوز" لقد تم استقطاب عدد كبير من الأسماء الجديدة للفريق ضمن فترة الانتقالات الشتوية"، مبينا ان" الهدف من هذه الاستقطابات هو دعم الفريق لتكون اضافة قوية له".

وأضاف، ان " عدد اللاعبين الذين انتقلوا الى النادي هم 12 لاعبا وهذا اول مرة يحصل مثل هكذا امر".

وأوضح الركابي أن " اللاعبين المنتدبين هم: سجاد حسين، و حسين علي، ورضا فاضل، وعبدلي سلمان، واحمد محمد، ومصطفى علي، وحسين عبد الوهاب، ومنار طه،ورضا فاضل، وعلاء كاظم، وعلي رعد، والمحترف انتوي ريحموند".

وتابع مدير اعلام نادي كربلاء، ان "النادي استغنى عن خدمات اللاعبين رعد فنر، وفراس فنجان، واحمد عبد الرزاق، ومحمد قاسم نصيف، وحسنين الحكيم، وعلي رياض، و موسى داو، والمحترف ارينا".