"خطة الملحق".. تفاصيل البرنامج المكثف للمنتخب العراقي

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية في المكسيك، قبل مواجهة الملحق المؤهل إلى كأس العالم نهاية الشهر الحالي.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة المباراة الودية جاءت بناءً على طلب مدرب المنتخب غراهام أرنولد، بهدف الوقوف على التشكيلة الأكثر جاهزية قبل خوض اللقاء الحاسم".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي، وبالتنسيق مع المدرب أرنولد والجهاز الفني المساعد، اتفق مع نادي مونتيري على إقامة مباراة ودية مع أحد الفرق في مدينة مونتيري يوم 26 من الشهر الجاري".

وأشار الزاملي، إلى أن "الاتحاد بانتظار إتمام الاتفاق النهائي لإقامة مباراة مهمة أمام فريق كبير، بما يحقق الفائدة الفنية المطلوبة للمنتخب قبل الاستحقاق المرتقب"، مبيناً أن "بعثة المنتخب ستغادر نهاية هذا الأسبوع إلى مدينة مونتيري للشروع في التحضيرات الخاصة بمباراة الملحق العالمي أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام.

كما أوضح أن اللاعبين المحليين، إلى جانب المحترفين في الدوريات الخليجية، سيلتحقون بالمنتخب في الموعد المحدد، فيما سينضم اللاعبون المحترفون في الدوريات الأوروبية مباشرة إلى المعسكر من هناك.

هذا وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت الماضي، أن الاتحاد يواصل التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لتذليل العقبات التي تواجه المنتخب الوطني في طريقه نحو التأهل إلى كأس العالم.