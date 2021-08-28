أخطاء فنية تحرم العراق من الفوز بوسام في اولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ أضاع العراق وساما في اولمبياد طوكيو، يوم السبت، بعدما ارتكب الرباع رسول كاظم، أخطاء فنية في رفعاته الثلاث ليغادر منافسات وزن تحت (72) كغم التي جرت على قاعة منتدى طوكيو الدولي، باكيا نادبا الحظ في صباح حزين للبعثة العراقية.

وكانت الآمال معلقة على الرباع رسول كاظم، في احراز ميدالية ملونة لاسيما بعد إعلان الأوزان المسجلة باسم الرباعين في هذا الوزن، فالمنافسة حسب اللائحة كانت محصورة بين الرباع الماليزي باني كوستين صاحب الرقم العالمي (203) كغم الذي سجل كرفعة أولى على وزن (217) كغم، والرباع الصيني بينك هو (208) كغم، والرباع النيجيري انكونسيت (200) كغم، في حين سجل رسول كاظم (205) كغم.

والمفارقة ان الرباع العراقي رسول كاظم، والرباعين الصيني والنيجري ارتكبوا أخطاء فنية بالرفعات الثلاث وغادروا المنافسات بالمراكز الأخيرة، في حين حصل على المراكز الأولى الرباع الماليزي باني كوستين (228) كغم ليحطم الرقم البارالمبي المسجل باسم الرباع العراقي رسول كاظم في ريو 2016 (227) كغم، وحصل على المركز الثاني الرباع المصري محمد طه (191) كغم، والمركز الثالث الرباع البريطاني مكي يلو (182) كغم.

يذكر ان الرباع رسول كاظم (34عاما) من مواليد بغداد ويلعب لنادي وسام المجد، ومدربه ثامر غانم، اما أبرز إنجازاته فقد بدأ رياضة رفع الأثقال عام 2005 وحصل على الوسام الذهبي في بطولة العالم للشباب بكوريا عام 2006، كما حصل على الوسام الفضي في بطولة اليونان الدولية عام 2007، وفي بارالمبياد الصين عام 2008 حطم رقما عالميا في فئة الشباب.

واستغرب رئيس اتحاد الأثقال عقيل حميد مما جرى في منافسات تحت (72) كغم، وقال ان الرباع رسول كاظم حقق اثناء الوحدات التدريبية اوزاناً تصل الى (217) كغم، عازيا اخطاءه الفنية الى ارتباكه اثناء الرفعات.

وأضاف حميد، ان الرباع رسول كاظم كان يعاني من إصابة في كتفه وهي عبارة تكلس في العضلة، وقد أجرى عملية لإزالته بالليزر في أربيل، موضحا ان انقطاع الرباع عن البطولات الدولية في فترة معينة ربما كان السبب فيما جرى له أثناء المنافسات.