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خضير يكشف المستور ويتحدث عن اسباب نتائج الزوراء السلبية بالدوري

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-31T07:23:26+0000
خضير يكشف المستور ويتحدث عن اسباب نتائج الزوراء السلبية بالدوري

شفق نيوز/ كشف مساعد مدرب فريق نادي الزوراء المستقيل احمد خضير يوم الاخميس الاسباب التي دعته ودعت المدرب الاول باسم قاسم الى الاعتذار عن مواصلة قيادة الفريق والتي القت بظلالها على النتائج السلبية التي خرج بها الزوراء ولاسيما الاخيرة امام زاخو .

وقال خضير لوكالة شفق نيوز إن الجهاز الفني واللاعبين لم يتسلموا اي مستحقات لحد الان وهذا ما لايصدقه الكثيرون .

واضاف ان الكابتن باسم قاسم طالب الادارة مرارا بعد ضغط من اللاعبين لكن دون جدوى وكانت الادارة دائما  تعد وتماطل.

واوضح ان ذلك التأخير الذي زاد عن حده ولحد هذا اليوم انعكس على نفسية اللاعبين الذين اضطروا للسكوت حباً ووفاءً للنادي لكن صبرهم قد نفد ، ولاسيما اغلبهم اصحاب أُسر ولايمتلكون مصدر رزق آخر .

وتابع انه والمدرب باسم قاسم لم يتسلموا مستحقاتهم منذ بداية الموسم الماضي سوى جزء منقوص من عقود الموسم الماضي .

واوضح ان الادارة طلبت تخفيض عقد الموسم الماضي الى 50 بالمئة من عقودهم الاصلية فوافقنا احتراماً للوضع الذي يمر به النادي ومع ذلك لم يصرفوا لنا منها سوى 40 بالمئة وظلت بذمتهم العشرة بالمئة الباقية .

وزاد خضير ، طوال هذا المدة منعونا ومنعوا اللاعبين من المطالبة والتحدث بالمواضيع المالية وكشف المستور ولهذا انعكس ذلك على نتائج الفريق .

ولفت الى ان الإدارة لم توافق على رغبتنا الماسة للتعاقد مع لاعبين جدد شباب كنا بأمسّ الحاجة لهم بحجة ان النادي لايمتلك المال وبقينا ندير الفريق بـ17 لاعبا فقط وبالتاكيد هذا غير كافٍ ابداً كون اللاعبين يتعرضون للاصابات والحرمان ناهيك عن الجهد الكبير الذي يعانونه خلال منافسات طويلة .

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