خصم العراق الأول في كأس العالم يختبر جاهزيته اليوم ضد المغرب

شفق نيوز- متابعة

يختبر المنتخب النرويجي، خصم العراق الأول في الدور الافتتاحي بنهائيات كأس العالم، جاهزيته مساء اليوم الأحد، بمواجهة مع المنتخب المغربي.

وشدد ستالي سولباكن، المدير الفني للمنتخب النرويجي، على أهمية المواجهة الودية مع المنتخب المغربي، المقررة اليوم الأحد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في إطار التحضيرات لمونديال 2026.

وخلال مؤتمر صحفي، صرح سولباكن قائلا: "المغرب اختبار قوي. لقد واجه السنغال في نهائي إفريقيا، وقدم مستويات جيدة لفترة طويلة".

وفيما يخص التغييرات الفنية، قال المدرب النرويجي في تصريحات نقلتها صحيفة "البطولة" المغربية: "أعتقد أنهم غيروا المدرب مؤخراً، وسنرى إن كان ذلك سيحدث فرقاً".

وعن أسلوب لعب المنتخب المغربي، تابع سولباكن: "في كأس العالم الماضية لعبوا بأسلوب دفاعي منظم جداً، وحققوا نجاحاً كبيراً، لكنهم ظهروا بشكل مختلف بعض الشيء في الفترة الأخيرة".

يذكر أن قرعة مونديال 2026 أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، رفقة البرازيل واسكتلندا وهايتي.

أما المنتخب النرويجي فسيلعب في المجموعة التاسعة من كأس العالم، إلى جانب فرنسا والسنغال والعراق.