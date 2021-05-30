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خشية التلاعب بالاعمار.. لجنة الانضباط تستدعي عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-30T12:58:00+0000
خشية التلاعب بالاعمار.. لجنة الانضباط تستدعي عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية

شفق نيوز/ دعت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عدداً من لاعبيّ الفرق الكروية الشبابية، للتأكد من صحة مواليدهم للحد من ظاهرة تزوير الأعمار.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن على اللاعبين الحضور يوم غد الاثنين إلى مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مستصحبين معهم جميع المستمسكات الرسمية والبطاقة التموينية.

وبينت أن اللاعبين هم، كرار سعدون، وشقيقه سجاد سعدون، ومؤمن فراس، وشقيقه مؤمل فراس، وأحمد سلام، وشقيقه سجاد سلام، من فريق شباب الصناعات الكهربائية، ولاعب فريق شباب الطلبة محمد قاسم.

واستدعت اللجنة أيضاً لاعبيّ فريق شباب نفط الوسط، ضياء حسين عليوي، وشقيقه عبد الله حسين عليوي، ومرتضى سعد غازي، ولاعبيّ فريق شباب جنوب بغداد، محمد راسم حسين، ومحمد سامي، وعباس هاشم.

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