خسارتان وديتان للأولمبي العراقي والشباب أمام تونس ودهوك

شفق نيوز- بغداد

خسر المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، ودياً بنتيجة 0-3 ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة سوسة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً.

وجرت المباراة في الساعة الـ7:00 من مساء اليوم، على ملعب شبيبة القيروان في تونس.

وتأتي مباراة اليوم وهي الودية الثانية للفريقين ضمن معسكر تدريبي للأولمبي العراقي بدأ في السابع من الشهر الحالي في تونس، وشمل مباراتين وديتين استعداداً للاستحقاق القاري.

من جانب آخر خسر منتخب الشباب أمام نادي دهوك 0-2 في المباراة الودية التي جرت بينهما، مساء اليوم، في ملعب دهوك ضمن معسكره التدريبيّ، وبرنامج إعداده للاستحقاقات المقبلة.