خسارة مفاجئة للأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ تعرض منتخبا البرازيل والأرجنتين إلى الخسارة بشكل مفاجئ، أمام كل من كولومبيا والأوروغواي، على التوالي، في تصفيات كوبا اميركا وكأس العالم.

ولم تستفق البرازيل من هزيمتها أمام الأوروغواي في الجولة الماضية، لتخسر مجددا أمام كولومبيا بهدفين لهدف.

وباغتت البرازيل مضيفتها كولومبيا بهدف مبكر عن طريق غابرييل مارتينيلي بصناعة من فينيسيوس جونيور، قبل أن يغادر الأخير للإصابة.

وفي الشوط الثاني، عاد نجم ليفربول لويس دياز بكولومبيا إلى المباراة، من خلال تسجيله هدف التعادل ثم هدف الفوز أمام أنظار والده، الذي ذرف الدموع عقب أيام من تحريره من قبضة عصابة خطفته.

وفي مباراة أخرى، تعرضت الأرجنتين لأول هزيمة لها منذ الهزيمة أمام المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم بقطر 2022.

ورغم لعبها على أرضها وأمام جمهورها، فإن أداء الأرجنتين لم يكن مقنعا، ليستغل ذلك الأوروغواي بتسجيله هدفين عن طريق رونالدو أراوخو، وداروين نونيز.

وبرغم الخسارة، حافظت الأرجنتين على صدارة التصفيات برصيد 12 نقطة، وصعدت خلفها الأوروغواي برصيد 10 نقاط، تليها كولومبيا بتسعة، وفنزويلا بثمانية، فيما حلت البرازيل في المركز الخامس بسبع نقاط فقط.