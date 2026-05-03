خسارة مفاجئة لرفاق رونالد أمام القادسية تمنح الهلال فرصة الاقتراب

تعرض نادي النصر السعودي، مساء اليوم الأحد، لصدمة كبيرة بعد خسارته المفاجئة أمام القادسية بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخُبر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 24 عبر اللاعب محمد أبو الشامات، قبل أن يعادل جواو فيليكس النتيجة للنصر في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني استعاد القادسية تقدمه بواسطة مصعب سيلاير في الدقيقة 55 قبل أن يضيف الكولومبي خوليان كينيونيس الهدف الثالث في الدقيقة 78 ليضمن لفريقه الفوز الثمين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 68 نقطة محتلاً المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 79 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط فقط عن الهلال الذي لديه مباراة مؤجلة ما يمنحه فرصة تقليص الفارق واستعادة الصدارة.