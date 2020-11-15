خسارة كبيرة لمنتخب العراق الشبابي أمام نظيره القطري (صور)

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي الشبابي لكرة القدم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام منتخب شباب قطر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملاعب اكاديمية اسباير في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في اوزبكستان بداية العام المقبل.

وكانَ المنتخب العراقي قد تعادل في المباراة الأولى امام المنتخب القطري سلبياً، الخميس الماضي، قبلَ أن يخسر الودية الثانية بخمسة أهداف مقابل هدف في ختام معسكره بالدوحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر بثلاثة اهداف نظيفة، قبل أن يسجل القطريون الهدفين الرابع والخامس بالشوط الثاني.

وسجل هدف العراقي اللاعب زين العابدين قحطان من ركلة جزاء، في المباراة التي أشرك فيها المدرب قحطان جثير جميع لاعبي الفريق للوقوف على ادائهم البدني والفني.